Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in der Windestraße

Ludwigshafen (ots)

Am 23.05.2026, gegen 23:43 Uhr, kam es in der Windestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem parkenden Personenkraftwagen. Der parkende Personenkraftwagen stand zum Verkehrsunfallzeitpunkt in der Windestraße. Der verkehrsunfallverursachende Personenkraftwagen entfernte sich von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall zu erfüllen. Eine unabhängige Zeugin beschrieb den verkehrsunfallverursachenden Personenkraftwagen als einen rötlichen und kleineren Personenkraftwagen, auf welchem diverse Aufkleber angebracht wären. Bei der Führerin des verkehrsunfallverursachenden Personenkraftwagens handle es sich, nach Angaben der Zeugin, um eine Frau, welche circa 60 Jahre alt wäre und blonde Haare hätte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Fahrerin oder das Fahrzeug geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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