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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw in Brand geraten

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Pkw geriet am frühen Samstagmorgen, 30. Mai, zwischen 3.05 Uhr und 3.10 Uhr, auf der Reiherstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den brennenden Chevrolet vollständig. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Fensterscheiben einer in unmittelbarer Nähe zum brennenden Pkw befindlichen Gartenlaube beschädigt. Es kam keine Person zu schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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