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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: ICE am Hauptbahnhof Ulm geräumt

Ulm (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) musste wegen eines verdächtigen Gegenstandes ein ICE am Hauptbahnhof Ulm geräumt sowie Teile des Hauptbahnhofs gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 16:45 Uhr, in einem ICE auf der Strecke von München nach Hamburg-Altona, einen verdächtigen und nach Benzin riechenden Gegenstand fest und informierten die Bundespolizei. Nachdem der Gegenstand am Hauptbahnhof Ulm in Augenschein genommen worden war, räumten Einsatzkräfte der Bundespolizei den ICE 514 und sperrten mehrere Bahnsteige ab. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der betroffene ICE an den Bahnhof Beimerstetten gefahren. Dadurch konnten die Sperrungen im Bereich des Hauptbahnhofs Ulm bereits kurz nach 18 Uhr wieder aufgehoben werden. Spezialkräfte der Bundespolizei konnten den Gegenstand im weiteren Verlauf der Maßnahmen als verpackten und ausgelaufenen Benzinkanister identifizieren.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Reisende. Durch die polizeilichen Maßnahmen erhielten 10 Züge insgesamt 432 Minuten Verspätung. Ein weiterer Zug musste umgeleitet werden.

Warum der Kanister im Zug abgestellt wurde, ist derzeit Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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