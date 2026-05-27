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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in der S1 - 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Kirchheim/Plochingen (ots)

Wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt die Bundespolizei seit Dienstagabend (26.05.2026) gegen einen 50-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 20:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 von Kirchheim (Teck) in Richtung Herrenberg. Der Tatverdächtige hielt sich offenbar im vorderen Bereich des ersten Wagens in einer Vierersitzgruppe auf. Dort soll der Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Zwei jugendliche Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren bemerkten den Vorfall und sprachen den Mann nach dem aktuellen Ermittlungsstand auf sein Verhalten an. Anschließend verließen die Geschädigten die S-Bahn am Bahnhof Plochingen. Die beiden geschädigten deutschen Staatsangehörigen informierten nach dem Ausstieg ihre Erziehungsberechtigten, welche die Polizei verständigten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den mutmaßlichen Täter am Bahnhof Bad Cannstatt vorläufig festnehmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige mit iranischer Staatsangehörigkeit jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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