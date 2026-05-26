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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in Regionalzug

Göppingen (ots)

Zu einem Fall der gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend (23.05.2026) in einem Regionalzug auf der Fahrt von Göppingen nach Geislingen an der Steige.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge geriet der 28-jährige Tatverdächtige gegen 22:15 Uhr in dem Regionalexpress der Linie RE5 mutmaßlich zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit mehreren Mitreisenden. Eine im Zug befindliche Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Zug und versuchte offenbar, die Situation zu beruhigen. Da sich der Verdächtige gegenüber den 27 und 31 Jahre alten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aggressiv gezeigt haben soll, versuchten diese, ihm Handfesseln anzulegen. Hierbei soll sich der syrische Staatsangehörige gewehrt haben und dabei dem 27-Jährigen mit dem Ellenbogen gegen den Kopf geschlagen haben. Auch soll es dem Verdächtigen gelungen sein, einem der Mitarbeiter das Reizstoffsprühgerät abzunehmen und dieses gegen den 31-Jährigen einzusetzen.

Durch die Tathandlung wurden die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit syrischer und afghanischer Staatsangehörigkeit leicht verletzt.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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