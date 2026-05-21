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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Wohnung

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in der Quendelstraße.

Am gestrigen Tag kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Quendelstraße in Oldenburg.

Bislang unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (591066)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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