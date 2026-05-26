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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter versprüht Pfefferspray im Regionalexpress - Bundespolizei sucht Zeugen

Lauda (ots)

Bereits am Mittwochabend (21.05.2026) kam es in einem Regionalexpress von Osterburken in Richtung Würzburg zu einem Vorfall mit Pfefferspray.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 18:20 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Lauda. Nach derzeitigem Stand versprühte ein bislang unbekannter Täter im Zug Pfefferspray. Hierdurch geriet eine 50-jährige deutsche Zugbegleiterin in eine Wolke des Reizstoffes. Verletzungen erlitt sie nach aktuellem Kenntnisstand ebenso wenig wie die übrigen Reisenden im Zug.

Die Zugbegleiterin informierte im Anschluss die Bundespolizei über den Vorfall.

Bei dem unbekannten Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit sportlicher Statur handeln. Er wird als circa 165 bis 170 Zentimeter groß beschrieben, hatte offenbar dunkelblonde Haare sowie blaue Augen und war mit einer blauen Jeans sowie einem olivgrünen Kapuzenpullover bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049 1020 oder per E-Mail (bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de) zu melden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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