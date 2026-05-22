Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Situation auf der Rolltreppe

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen ukrainischen Staatsangehörigen kam es am Donnerstagabend (21.05.2026) im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll ein 18-Jähriger zusammen mit seiner gleichaltrigen Begleitung versucht haben, im Bereich des Hauptbahnhofs Stuttgart Betäubungsmittel von einem ebenfalls 18-Jährigen zu erwerben. Ob es hierbei tatsächlich zu einem Verkauf von Betäubungsmitteln kam, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Offenbar trennten sich die Beteiligten jedoch mutmaßlich im Streit.

Gegen 21:50 Uhr fuhren die beiden zusammengehörigen 18-Jährigen mit der Rolltreppe von der Arnulf-Klett-Passage in Richtung des S-Bahnbereichs des Hauptbahnhofs Stuttgart. Hierbei kam ihnen der vermeintliche Betäubungsmittelhändler auf der nach oben führenden Rolltreppe entgegen. Als der Mann die beiden erkannte, soll er über die Abtrennung der Rolltreppe gesprungen sein und anschließend mehrfach auf sie eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf sollen die drei Verdächtigen wechselseitig aufeinander eingeschlagen haben. Eine aufmerksame Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn wurde auf die Situation aufmerksam, trennte die Beteiligten und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt.

Durch die eintreffenden Beamten wurden alle Beteiligten einer Kontrolle unterzogen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

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