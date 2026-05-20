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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Flaschenwurf - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Nachdem drei bislang unbekannte Personen am Dienstagabend (19.05.2026) von der Weiterfahrt eines Zuges in Richtung Biberach (Riß) ausgeschlossen wurden, kam es anschließend zu einem Flaschenwurf.

Ersten Erkenntnissen zufolge konnten die drei Unbekannten im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle gegen 21:45 Uhr kein gültiges Ticket vorzeigen.

Als der Zugbegleiter die Männer beim Halt in Ulm-Donautal des Zuges verweisen wollte, sollen sie uneinsichtig und aggressiv gewesen sein. Als sie widerwillig ausgestiegen waren, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand von einem der Drei eine Glasflasche in Richtung der geöffneten Tür geworfen, welche einen 29-jährigen Reisenden mit türkischer Staatsangehörigkeit wohl nur knapp verfehlte. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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