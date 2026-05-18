Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Gürtel und Flasche

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Personen und einem weiteren unbekannten Mann ist es in der Nacht zum Sonntag (17.05.2026) gegen 01:30 Uhr im S-Bahnbereich Stuttgart-Stadtmitte gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand attackierten die zwei Unbekannten ihr Gegenüber aus ungeklärten Gründen mit Gürteln und Schlägen. Als sich das mutmaßliche Opfer ebenfalls mit seinem Gürtel zur Wehr setzte, soll es zu einem Flaschenwurf gekommen sein. Anschließend flüchteten alle Personen in Richtung des Ausgangs am Rotebühlplatz. Bei zwei Tatverdächtigen soll es sich laut Zeugen um ca. 20 Jahre alte Männer mit dunklen Haaren gehandelt haben. Einer von ihnen trug offenbar einen grünen Pullover, eine graue Jeanshose, Turnschuhe mit gelb-blauen Streifen, eine Brille sowie ein Basecap mit Karomuster. Der Zweite war wohl mit einem schwarzen Oberteil, einer grauen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet. Der letzte Beteiligte wird als Anfang 30 mit dunklen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose sowie dunkle Schuhe getragen haben.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

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