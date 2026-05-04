POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Freitag (01.05.2026) gegen 22.00 Uhr kam es in der Firnhaberau zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer zwischen zwei Brüdern. Ein 30-jähriger wurde im Zuge der Auseinandersetzung durch seinen jüngeren 28-jährigen Bruder schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und ...

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