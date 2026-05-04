Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Fensterscheiben einer Bar in der Wertachstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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