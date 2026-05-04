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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (04.05.2026) gegen 01.30 Uhr setzte in der Ulmer Straße / Haußerstraße ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray gegen eine 40-Jährige ein. Der bislang unbekannten Täter verfolgte die 40-Jährige zunächst, nachdem sie ihn in einem Hauseingang passierte. In der Folge setzte der Täter unvermittelt Pfefferspray gegen die Frau ein und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete er mit einem weißen Kinderfahrrad in Richtung Reesepark. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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