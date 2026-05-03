Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Friedberg / FR Stuttgart - Am Samstag (02.05.2026) war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Gegen 17.00 Uhr fuhr der Lkw auf die Autobahn auf. Währenddessen öffnete sich die linke Plane des Aufliegers und das geladene Leergut verteilte sich über die gesamte Autobahn. Drei hinter dem Lkw fahrende Autos wurden durch das herunterfallende Leergut beschädigt. Keiner der Autofahrer wurde verletzt. Aufgrund von Reinigungsarbeiten wurden alle Fahrtstreifen für eine Stunde gesperrt. Im Anschluss konnte die linke und mittlere Fahrspur wieder freigegeben werden. Die rechte Fahrspur und der Beschleunigungsstreifen wurden nach zwei Stunden wieder freigegeben. Der Sachschaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung gegen den 40-Jährigen. Der 40-Jährige hat die serbische Staatsangehörigkeit.

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