Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Samstag (02.05.2026) war ein 54-Jähriger mit seinem Auto in der Friedberger Straße unterwegs. Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 54-Jährige hat die ungarische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell