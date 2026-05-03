Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanrufen

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (01.05.2026) versuchte eine bislang unbekannte Täterin eine Frau telefonisch zu betrügen. Gegen 12.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf der weiblichen Täterin, welche sich als ihre Tochter ausgab. Die Anruferin gab an, einen Unfall verursacht zu haben und nun eine fünfstellige Kaution bei der Polizei zahlen zu müssen. Die Angerufene legte daraufhin auf, da ihre Tochter keinen Führerschein besitzt. Es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug https://www.polizei.bayern.de/nmmo

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