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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanrufen

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (01.05.2026) versuchte eine bislang unbekannte Täterin eine Frau telefonisch zu betrügen. Gegen 12.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf der weiblichen Täterin, welche sich als ihre Tochter ausgab. Die Anruferin gab an, einen Unfall verursacht zu haben und nun eine fünfstellige Kaution bei der Polizei zahlen zu müssen. Die Angerufene legte daraufhin auf, da ihre Tochter keinen Führerschein besitzt. Es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder      
     Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine 
     Informationen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen 
     nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
   - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen 
     umgehend den Polizeinotruf 110.
   - Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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