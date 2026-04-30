Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Lechhausen- Am Dienstag (28.04.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Verkaufsautomaten in der Blücherstraße. Gegen 12.45 Uhr betrag der bislang unbekannte Täter den Automatenladen in der Blücherstraße und warf einen harten Gegenstand gegen den Automaten und lief anschließend ohne etwas zu entwenden davon. Die Scheibe des Automaten wurde dabei vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter.
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