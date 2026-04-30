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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen- Am Dienstag (28.04.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Verkaufsautomaten in der Blücherstraße. Gegen 12.45 Uhr betrag der bislang unbekannte Täter den Automatenladen in der Blücherstraße und warf einen harten Gegenstand gegen den Automaten und lief anschließend ohne etwas zu entwenden davon. Die Scheibe des Automaten wurde dabei vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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