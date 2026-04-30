POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gögginger Straße, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 49-Jährige befuhr mit einem E-Scooter die Gögginger Straße und wollte nach rechts auf den Radweg, der parallel zum Oberbürgermeister-Müller-Ring verläuft, einbiegen. Hierbei kam ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der die 49-Jährige schnitt und es ...

mehr