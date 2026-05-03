Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (01.05.2026) war eine Fußgängerin im Gögginger Wald im Bereich der Apprichstraße Ecke Pfarrer-Bogner-Straße unterwegs. Gegen 08.45 Uhr entdeckte die Fußgängerin auf dem Waldweg ein Kleinkraftrad mit aufgebrochener Lenksäule und verständigte daraufhin die Polizei. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird abgeklärt. Die Polizei stellte den Roller sicher und ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

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