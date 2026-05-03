Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Streitigkeit endet in Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (02.05.2026) war eine vierköpfige Personengruppe in der Maximilianstraße unterwegs. Gegen 02.45 Uhr trafen die drei Männer und eine Frau im Alter von 18, 18, 19 und 22 Jahren auf eine Gruppe aus drei Personen. Der bislang unbekannte Täter aus der Dreiergruppe beleidigte zunächst die drei Männer. Anschließend schlug er dem 22-Jährigen gegen die Schulter und verpasste einem der beiden 18-Jährigen einen Kopfstoß. Daraufhin floh er und seine beiden unbekannten, weiblichen Begleiterinnen. Der 18-Jährige und der 22-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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