Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Oberhausen - Zwischen Donnerstag (30.04.2026) und Freitag (01.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht am P+R Nord in Oberhausen. Zwischen 19.30 Uhr und 05.30 Uhr wurde ein dort abgestellter Bus durch einen unbekannten Autofahrer am Heckbereich rechts beschädigt. Der Autofahrer kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.
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