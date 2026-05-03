POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Freitag (01.05.2026) versuchte eine bislang unbekannte Täterin eine Frau telefonisch zu betrügen. Gegen 12.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf der weiblichen Täterin, welche sich als ihre Tochter ausgab. Die Anruferin gab an, einen Unfall verursacht zu haben und nun eine fünfstellige Kaution bei der Polizei zahlen zu müssen. Die Angerufene legte daraufhin auf, da ihre Tochter keinen ...

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