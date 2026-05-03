Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Samstag (02.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht im Bereich der Neuburger Straße. Gegen 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter E-Scooter Fahrer beim Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Auto am linken Heck. Anschließend flüchtete der unbekannte E-Scooter-Fahrer ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell