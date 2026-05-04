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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tag der offenen Tür bei der Polizei Augsburg West - 09.05.2026

Augsburg (ots)

Augsburg - Am 09.05.2026 öffnet die Polizeiinspektion Augsburg West im Rahmen des Westparkfestes ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Nach der feierlichen Einweihung Ende Januar 2026 können interessierte Besucherinnen und Besucher nun einen Blick hinter die Kulissen der Polizei Augsburg West werfen. Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Augsburg West sowie aus verschiedenen Bereichen der Polizei auf Ihren Besuch.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind unter anderem der Hubschraubersimulator, unsere Kinderpolizeiwache sowie die Reiterstaffel vor Ort. Bei einem Kaffee an unserem Coffee with a Cop - Stand können Besucherinnen und Besucher mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen und sich zu verschiedensten Themen informieren. Auch unsere Mobile Wache, die Verkehrspolizei sowie die Einstellungsberater samt Sportchallenge sind mit dabei. "Polizei zum Anfassen" gibt es auch bei der Ausrüstung unserer Einsatzhundertschaft.

Neben Führungen durch das Gebäude der Polizei Augsburg West, finden u.a. folgende Vorführungen statt:

   -	12.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der Berufsfeuerwehr
Augsburg -	13.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der 
Berufsfeuerwehr Augsburg -	14.00 Uhr: Vorführung der 
Diensthundestaffel -	15.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der
Berufsfeuerwehr Augsburg -	16.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler 
mit der Berufsfeuerwehr Augsburg

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot rund ums Thema Polizei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen sowie eine Übersicht der Stationen finden Sie unter folgendem Link:

www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Tag der offenen Tür zu begleiten. Um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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