Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0666 - Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

------------ In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -----------

Firnhaberau - Am Freitag (01.05.2026) gegen 22.00 Uhr kam es in der Firnhaberau zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer zwischen zwei Brüdern. Ein 30-jähriger wurde im Zuge der Auseinandersetzung durch seinen jüngeren 28-jährigen Bruder schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am 02.05.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der 28-Jährige und der 30-Jährige besitzen die kroatische Staatsangehörigkeit.

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