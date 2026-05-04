Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (03.05.2026) gegen 18.30 Uhr versuchte ein 43-Jähriger in der Wolfzahnstraße in wartende Autos einzusteigen. Hierbei versuchte er auch Türen aufzuziehen. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv und schlug nach den Beamten. Außerdem beleidigte der 43-Jährige die Beamten. Im weiteren Verlauf leistete der 43-Jährige massiv Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Hierbei verletzte sich der Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-jährigen Mann. Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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