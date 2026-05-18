Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In Zugtoilette versteckt

Ulm (ots)

Um einer Fahrscheinkontrolle zu entgehen, hat sich ein 18-jähriger Mann am Freitagabend (15.05.2026) während der Fahrt nach Ulm in einer Zugtoilette versteckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 18-Jährige gegen 21:25 Uhr ohne erforderliches Zugticket mit einem ICE von Stuttgart nach Ulm. Als der Zugbegleiter die Fahrscheine kontrollierte, bemerkte er offenbar die verschlossene Zugtoilette. Beim Halt des Zuges in Ulm wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen, welche den 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen daraufhin kontrollierte. Im Rahmen der Maßnahmen zeigte sich der Tatverdächtige unkooperativ, nervös und ballte seine Fäuste. Nachdem er sich bedrohlich in Richtung der Einsatzkräfte bewegte, wurde er gefesselt und auf das Revier verbracht. Dieses konnte der 18-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wurden eingeleitet.

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