PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit um Fahrrad eskaliert

Ulm (ots)

Weil ein 40-Jähriger sein Fahrrad nicht ordnungsgemäß abstellte, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag (18.05.2026) am Hauptbahnhof Ulm zu einem Einsatz der Bundespolizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der Mann mit griechischer Staatsangehörigkeit gegen 01:30 Uhr einen ICE auf der Fahrt von München nach Stuttgart genutzt haben. Da er sein Fahrrad jedoch nicht in die dafür vorgesehene Haltevorrichtung gestellt haben soll, kam es zu einer Diskussion mit einem 19-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Hierbei soll sich der Tatverdächtige aggressiv und uneinsichtig gezeigt haben. Zudem beleidigte er den deutschen Staatsangehörigen. Am Hauptbahnhof Ulm wurde der 40-Jährige daraufhin von einer alarmierten Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Da sich der Mann auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er letztlich gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde festgestellt, dass der Verdächtige auch nicht im Besitz des erforderlichen Fahrscheins war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 12:32

    BPOLI S: Auseinandersetzung mit Gürtel und Flasche

    Stuttgart (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Personen und einem weiteren unbekannten Mann ist es in der Nacht zum Sonntag (17.05.2026) gegen 01:30 Uhr im S-Bahnbereich Stuttgart-Stadtmitte gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand attackierten die zwei Unbekannten ihr Gegenüber aus ungeklärten Gründen mit Gürteln und Schlägen. Als sich das mutmaßliche Opfer ebenfalls mit ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:31

    BPOLI S: Holzpfosten auf Gleise geworfen

    Kirchheim (Neckar) (ots) - Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Sonntagabend (17.05.2026) mehrere Holzpfosten auf die Bahnstrecke bei Kirchheim (Neckar) geworfen. Nach derzeitigen Ermittlungen hielten sich die Jugendlichen mit deutscher, albanischer und rumänischer Staatsangehörigkeit gegen 19:35 Uhr im Bereich der Weinberge auf einem Tunnel oberhalb der Bahnstrecke auf, als sie die Pfosten wohl in ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:30

    BPOLI S: In Zugtoilette versteckt

    Ulm (ots) - Um einer Fahrscheinkontrolle zu entgehen, hat sich ein 18-jähriger Mann am Freitagabend (15.05.2026) während der Fahrt nach Ulm in einer Zugtoilette versteckt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 18-Jährige gegen 21:25 Uhr ohne erforderliches Zugticket mit einem ICE von Stuttgart nach Ulm. Als der Zugbegleiter die Fahrscheine kontrollierte, bemerkte er offenbar die verschlossene Zugtoilette. Beim Halt des Zuges in Ulm wurde eine Streife der Bundespolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren