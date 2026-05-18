Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit um Fahrrad eskaliert

Ulm (ots)

Weil ein 40-Jähriger sein Fahrrad nicht ordnungsgemäß abstellte, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag (18.05.2026) am Hauptbahnhof Ulm zu einem Einsatz der Bundespolizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der Mann mit griechischer Staatsangehörigkeit gegen 01:30 Uhr einen ICE auf der Fahrt von München nach Stuttgart genutzt haben. Da er sein Fahrrad jedoch nicht in die dafür vorgesehene Haltevorrichtung gestellt haben soll, kam es zu einer Diskussion mit einem 19-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Hierbei soll sich der Tatverdächtige aggressiv und uneinsichtig gezeigt haben. Zudem beleidigte er den deutschen Staatsangehörigen. Am Hauptbahnhof Ulm wurde der 40-Jährige daraufhin von einer alarmierten Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Da sich der Mann auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er letztlich gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde festgestellt, dass der Verdächtige auch nicht im Besitz des erforderlichen Fahrscheins war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen wurde eingeleitet.

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