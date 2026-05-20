Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchter Mann leistet Widerstand gegen Festnahme

Esslingen (ots)

Am Montagmittag (18.05.2026) leistete ein 43-Jähriger am Bahnhof Esslingen am Neckar erheblichen körperlichen Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 15:50 Uhr am Bahnhof Esslingen auf den deutschen Staatsangehörigen aufmerksam und führte eine polizeiliche Kontrolle durch. Im Rahmen der Identitätsfeststellung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen den 43-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Der Mann wurde bereits im März 2024 wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 500EUR verurteilt, von der noch ein Betrag in Höhe von 280,00 Euro, ersatzweise 7 Tage Haft, offen ist.

Als die Beamten dem Gesuchten den Haftbefehl eröffneten, versuchte sich dieser durch Flucht der Festnahme zu entziehen, was jedoch unterbunden wurde. Im weiteren Verlauf leistete der Mann erheblichen körperlichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte und verletzte hierbei einen Beamten leicht am Unterarm. Erst nach dem Eintreffen weiterer Streifen der Landespolizei konnte der Mann letztlich fixiert und gefesselt werden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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