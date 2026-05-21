Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zu laute Musik endet in Auseinandersetzung - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Bedrohungen durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Mittwochabend (20.05.2026) in einer S-Bahn der Linie S3 sowie am Bahnhof in Bad Cannstatt gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 29 Jahre alter Reisender gegen 18:30 Uhr in Richtung Bad Cannstatt, als der Unbekannte beim Halt der S3 am Hauptbahnhof in die Bahn einstieg. Während der Fahrt soll er die Musik auf seinem Mobiltelefon derart laut abgespielt haben, dass ihn der 29-Jährige und weitere unbekannte Fahrgäste ansprachen, die Musik leiser zu drehen. Daraufhin warf der Unbekannte aktuellen Erkenntnissen zufolge, den Rucksack des 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf den Boden und spuckte ihn an. Beim Ausstieg in Bad Cannstatt soll er ihn in der Unterführung zudem bedroht und erneut angespuckt haben. Weiterhin bedrohte er wohl einen noch unbekannten Mann am Bahnhofsvorplatz, bevor er in Richtung Wilhelmsplatz flüchtete. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur und grauen kurzen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er wohl ein rotes Oberteil mit einer schwarzen Jacke darüber, eine dunkle Hose, sowie dunklen Turnschuhen. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de zu melden.

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