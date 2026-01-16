POL-BOR: Stadtlohn - Spielautomat aufgebrochen
Stadtlohn (ots)
In eine Spielhalle eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Stadtlohn. Um in das Gebäude an der Grabenstraße zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein. Im Inneren brachen die Täter einen Automaten auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
