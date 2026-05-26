Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung und Belästigung in S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Montagmorgen (25.05.2026) kam es in einer S-Bahn der Linie S5, auf der Fahrt von Stuttgart Stadtmitte in Richtung Bietigheim-Bissingen, zu einer Bedrohung und Belästigung zum Nachteil einer 27-jährigen Frau sowie eines 33-jährigen Mannes.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 08:30 Uhr. Der 36-jährige somalische Staatsangehörige soll am Haltepunkt Stuttgart Stadtmitte in die nahezu leere S-Bahn eingestiegen sein und sich gezielt in ein Viererabteil gesetzt haben, in dem sich die beiden deutschen Geschädigten bereits gegenübersaßen. Kurz darauf setzte sich der Beschuldigte offenbar unmittelbar neben die 27-Jährige und sprach zunächst offenbar unverständliche, wirre Dinge. Nachdem er laut Zeugenaussagen am Stuttgarter Hauptbahnhof zunächst seinen Ausstieg vortäuschte, verblieb er jedoch in der S-Bahn und setzte sich anschließend auf den sitzenden 33-jährigen Geschädigten. Die Aufforderung, dieses Verhalten zu unterlassen, soll den Mann nicht beeindruckt haben. Die beiden Geschädigten standen daraufhin wohl auf und versuchten, ihren Sitzplatz zu wechseln. Nach bisherigen Erkenntnissen folgte der Beschuldigte den beiden hierbei durch die S-Bahn.

Im weiteren Verlauf soll sich der 36-Jährige neben eine bislang unbekannte Zeugin gesetzt haben. Der 33-Jährige stellte sich daraufhin zwischen die Zeugin und den Beschuldigten. Hierbei soll der Mann die Geschädigten beleidigt sowie einen Kopfstoß in Richtung des 33-Jährigen angedeutet haben. Verletzt wurde niemand.

Am Haltepunkt Stuttgart Nord verließ der Beschuldigte die S-Bahn. Die beiden Geschädigten verständigten daraufhin über den Notruf die Polizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 36-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich des Nordbahnhofs vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere die bislang unbekannte Frau, die sich ebenfalls in der S-Bahn befand.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail (bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de) entgegengenommen.

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