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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand nach polizeilicher Kontrolle

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (25.05.2026) leistete ein 19-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Bisherigen Informationen zufolge wurde der Mann gegen 19:00 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart angetroffen. Da er entgegen des bestehenden Rauchverbots eine Zigarette rauchte, wurde er durch die Beamten polizeilich kontrolliert. Hierbei zeigte sich der ivorische Staatsangehörige von Beginn an unkooperativ und verweigerte die Herausgabe eines Ausweisdokuments. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung leistete er schließlich aktiven, körperlichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte, sodass er gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden musste.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf freiem Fuß belassen. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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