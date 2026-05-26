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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (25.05.2026) konnten zwei Tatverdächtige dabei beobachtet werden, wie sie eine S-Bahn im Bereich des Bahnhofs Ludwigsburg mit Graffiti besprühten.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 07:00 Uhr. Zeugen informierten die Bundespolizei darüber, dass sich zwei Jugendliche an einer abgestellten S-Bahn zu schaffen machten und diese offenbar mit Graffiti besprühten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden zwei Personen, welche sich offenbar unter einer S-Bahn versteckten, festgestellt. Als die Tatverdächtigen die Polizeibeamten bemerkten, flüchteten sie über die Gleise. Hierbei verloren die Beamten die beiden Personen zunächst kurzzeitig aus den Augen.

Wenig später konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einer der beiden Verdächtigen angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Bei ihm handelte es sich um einen 15-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Der andere Täter konnte unerkannt fliehen.

Die Erziehungsberechtigten des festgestellten Jugendlichen wurden über den Sachverhalt informiert.

Ob der 15-Jährige an der Graffiti-Straftat beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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