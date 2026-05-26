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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitsdienst angegriffen

Stuttgart (ots)

Zu einem Angriff auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (23.05.2026) im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzten die beiden 18 und 22 Jahre alten Verdächtigen gegen 00:05 Uhr eine S-Bahn in Fahrtrichtung Kirchheim/Teck und drehten sich hierbei offenbar eine Zigarette. Als die jungen Männer durch den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn aufgefordert wurden, dies zu unterlassen, sollen die beiden deutschen Staatsangehörigen aggressiv reagiert und die Mitarbeiter beleidigt haben.

Am Hauptbahnhof Stuttgart (tief) verließen alle Beteiligten die S-Bahn der Linie S1. Auf dem Bahnsteig sollen die beiden verdächtigen deutschen Staatsangehörigen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schließlich körperlich angegriffen und deren Ausrüstung beschädigt haben.

Durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden die Tatverdächtigen noch am Tatort angetroffen und kontrolliert. Hierbei konnte bei einem der Verdächtigen zudem ein verbotenes Springmesser aufgefunden werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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