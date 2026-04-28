Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Gefahrguteinsatz in einem Gewerbebetrieb in Remscheid

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Remscheid (ots)

Gegen 11:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz in einem Gewerbebetrieb in Remscheid alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen waren dort durch eine Unachtsamkeit verschiedene gefährliche Stoffe unbeabsichtigt miteinander vermengt worden. In der Folge traten Gefahrstoffe unkontrolliert aus.

Zwei Mitarbeiter des Betriebs wurden dabei verletzt. Sie hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich nach Angaben vor Ort keine weiteren Personen mehr im Gebäude.

Die Feuerwehr führte unter besonderen Schutzmaßnahmen weitere Erkundungen durch. Hierzu kamen Einsatzkräfte in Chemikalienschutzanzügen zum Einsatz. Der ausgetretene Stoff wurde gesichert und in geeignete Fässer umgefüllt.

Nachdem das Gefahrgut gesichert war, konnte die Feuerwehr den Einsatz gegen 15:22 Uhr beenden. Die Einsatzstelle wurde anschließend wieder an den Betreiber übergeben.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nord und Lennep im Einsatz. Die Löscheinheit Lüttringhausen besetzte für die Dauer des Einsatzes die Hauptfeuer- und Rettungswache.

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