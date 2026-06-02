POL-HAM: Einbruch in Bürogebäude
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Büroräumlichkeiten in der Römerstraße waren zwischen Freitag, 29. Mai, 16.30 Uhr, und Montag, 1. Juni, 16.15 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.
Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in den Büroraum und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen.
Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich in unbekannte Richtung.
Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)
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