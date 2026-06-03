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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 69-Jähriger wird Opfer von Love Scamming-Masche

Hamm (ots)

Eine angebliche Soldatin der Bundeswehr hat einen 69-jährigen Mann aus Hamm mit der sogenannten Love Scamming-Masche um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen.

Im März dieses Jahres nahm die "Soldatin", die sich angeblich bei einem NATO-Einsatz in Litauen befand, über TikTok Kontakt mit dem Mann auf. Anschließend wechselten sie zügig zu einem Messengerdienst. Im weiteren Verlauf schlug die Unbekannte vor, dauerhaft bei dem 69-Jährigen in Deutschland zu leben.

Um die vermeintlich anfallenden Kosten zu decken, überwies der Geschädigte Geld auf ein angegebenes Konto und kaufte Geschenkkarten, deren Gutscheincodes er der "Soldatin" mitteilte.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Beim Love Scamming nehmen die Täter meist über soziale Netzwerke Kontakt zu alleinstehenden Personen auf und versuchen, eine romantische Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ziel dieser Betrüger ist es, durch das Vorgaukeln starker Gefühle das Gegenüber emotional so zu beeinflussen, dass es finanzielle Zuwendungen überträgt. Sobald der Betrug auffällt oder keine Zahlungen mehr erfolgen, wird der Kontakt abgebrochen. Die Täter agieren dabei in den meisten Fällen aus dem Ausland.

Die Polizei rät grundsätzlich, keinem Menschen, den man nicht persönlich kennengelernt oder gesehen hat, Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen einzugehen. Gerade im Internet nutzen Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen aus. Wenn online Geld von Ihnen gefordert wird, bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen Sie die Forderung kritisch. Vertrauen Sie sich Familienangehörigen oder Freunden an und wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, empfiehlt die Polizei, alle Chatverläufe, E-Mails und dergleichen zu sichern und Strafanzeige zu erstatten. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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