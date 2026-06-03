Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 48-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Dienstag, 2. Juni, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Goethestraße/Pröpstingstraße leichte Verletzungen zu.

Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.45 Uhr die Goethestraße in südlicher Richtung. An der Einmündung beabsichtigte der Mann aus Hamm, nach links in die Pröpstingstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Pedelec-Fahrer die Goethestraße in nördliche Richtung. Beim Abbiegevorgang des Autos kam es zur Kollision.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (rv)

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