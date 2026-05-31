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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Carport-Brand in Herschbach (Oww.)

Herschbach (Oberwesterwald) (ots)

Am gestrigen Samstagmittag, den 30.05.2026, gingen bei der Rettungsleitstelle und der Polizei mehrere Notrufe über einen brennenden Carport, in der Rheinstraße in Herschbach (Oberwesterwald), ein.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits der Carport, sowie die zwei darunter befindlichen Pkw, in Flammen. Nur durch ein schnelles und tatkräftiges Einschreiten der freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Hecke und die umstehenden Gebäude verhindert werden. An den angrenzenden Fassaden waren lediglich geschmolzene Plastikteile und zerborstenes Fensterglas zu verzeichnen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 110.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern noch an. Zeugen, die Angaben zu der Brandursache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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