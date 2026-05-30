Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dausenau - Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Dausenau (ots)

In der Nacht vom 26.05.2026 auf den 27.05.2026 kam es auf der B260 am Kreisverkehr bei Dausenau, von Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Nassau, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hier beschädigte der bis dato unbekannte Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, das in der Ausfahrt Rtg. Nassau befindliche Verkehrszeichen/Straßenschild. Die vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile weisen auf einen in der Front stark beschädigten Audi A3 / S3 (Baujahr 2020-2025) in der Farbe Gelb hin.

Es werden Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Zeugen, welche einen solchen PKW festgestellt haben, gesucht.

Entsprechende Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder E-Mail: pibad ems@Polizei.rlp.de, zu richten.

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