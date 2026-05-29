POL-PDMT: Zeugenaufruf zu Badeunfall in Birlenbach

Westerburg (ots) - Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurden der Polizeiinspektion Westerburg zahlreiche Fälle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte aus dem Bereich Westerburg gemeldet. Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von angeblichen Einbrüchen im näheren örtlichen Umfeld. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten. ...

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