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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Westerburg (ots)

Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurden der Polizeiinspektion Westerburg zahlreiche Fälle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte aus dem Bereich Westerburg gemeldet. Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von angeblichen Einbrüchen im näheren örtlichen Umfeld.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu. Übergeben Sie unbekannten Personen weder Geld noch Wertsachen.

Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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