Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Toasterbrand in Einfamilienhaus

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Oberhausen (ots)

Oberhausen-Lirich, Girondelle - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Einsatz in die Straße Girondelle alarmiert. In einem Einfamilienhaus war ein Toaster in Brand geraten. Die Hausbewohnerin bemerkte im ersten Obergeschoss Brandrauch. Bei der Nachschau entdeckte sie den brennenden Toaster in der Küche im Erdgeschoss, wo bereits eine starke Rauchentwicklung entstanden war. Die eintreffenden Einsatzkräfte verbrachten den Toaster ins Freie, kontrollierten die betroffenen Bereiche und befreiten die Wohnung mittels Hochdrucklüfter vom Rauch. Die Bewohnerin wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht, konnte jedoch nach kurzer medizinischer Abklärung vor Ort verbleiben. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 22 Einsatzkräften rund 45 Minuten im Einsatz. Hinweise der Feuerwehr: Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, heiße Küchengeräte niemals unbeaufsichtigt zu lassen. - Behalten Sie den Herd stets im Blick, insbesondere bei der Verwendung von heißem Öl oder Fett. - Löschen Sie brennendes Fett niemals mit Wasser, da dies zu einer Fettexplosion führen kann. - Halten Sie geeignete Löschmittel wie einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereit. - Reinigen Sie regelmäßig Herd und Dunstabzugshaube, um Fettablagerungen zu vermeiden. - Entfernen Sie brennbare Gegenstände aus dem unmittelbaren Bereich von Herd und offenen Flammen. - Im Zweifelsfall ist es besser, keine eigenen Löschversuche zu unternehmen, um sich nicht selbst zu gefährden oder giftigen Brandrauch einzuatmen. Diese Maßnahmen helfen, Brände in der Küche zu verhindern und im Ernstfall richtig zu reagieren. (HB)

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