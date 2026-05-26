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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ergänzende Pressemeldung nach weiterem Diebstahl vom Friedhof in Bogel - Zeugenaufruf

Bogel (ots)

In Ergänzung zur Pressemeldung von heute, 26.05.2026, 13:31 Uhr, nach Diebstahl eines Bronzekreuzes vom Friedhof in Lierschied, wurde bekannt, dass es ebenfalls zu Diebstählen vom Friedhof in Bogel gekommen ist. Im Zeitraum vom Sonntag, den 24.05.2026 auf den Montag, den 25.05.2026 wurde auf dem Friedhof eine Vase aus Messing, sowie ein Vasendeckel aus Bronze von zwei verschiedenen Gräbern entwendet. Es ist aktuell nicht bekannt, ob an weiteren Gräbern Gegenstände entwendet wurden. Auch hier bittet die Polizeiinspektion St. Goarshausen Zeugen und Geschädigte, die Angaben zu den Diebstählen machen können, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
Tel: 06771 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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