Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Alkoholisiert am Steuer

Diez (ots)

Am Freitag, den 22. Mai, meldete sich um kurz nach 22 Uhr ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Diez und teilte mit, dass er aktuell in der Industriestraße hinter einem Pkw fahre und aufgrund der Fahrweise den Verdacht habe, dass der Fahrer des Pkw betrunken sein könnte. Der Zeuge blieb hinter dem Pkw, bis eine Streife der Polizeiinspektion Diez das Fahrzeug in der Nähe des Diezer Krankenhauses kontrollieren konnte. Der Fahrer, ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, war merklich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folgen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

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