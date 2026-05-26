PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lierschied - Gedenkkreuz aus Bronze von Friedhof in Lierschied gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lierschied (ots)

Die Polizeiinspektion St. Goarshausen bittet nach einem Diebstahl auf dem Friedhof in Lierschied um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte Täter entwendeten dort im Zeitraum zwischen dem 24. und 26. Mai 2026 ein wertvolles Gedenkkreuz aus Bronze. Die Ermittler suchen zudem nach möglichen weiteren Geschädigten. Da Metalldiebstähle auf Friedhöfen häufig mehrere Gräber betreffen, schließt die Polizei nicht aus, dass noch weitere Beschädigungen oder Diebstähle stattgefunden haben, die bislang unentdeckt geblieben sind.

Die Polizeiinspektion St. Goarshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat:

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs in Lierschied beobachtet?

Wer kann Angaben zum Verbleib des bronzenen Gedenkkreuzes machen? Gibt es weitere Friedhofsbesucher oder Angehörige, die Schäden oder Diebstähle an anderen Grabstätten festgestellt haben?

Hinweise und Mitteilungen von weiteren Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion St. Goarshausen jederzeit telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
Telefon: 06771-93270
E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de
Gerald Eberth, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 21:32

    POL-PDMT: Unfall mit verletzter Motorradfahrerin - Unfallverursacher flüchtig

    Lollschied K 48 (ots) - Am Montag, dem 25.05.2026, gegen 14:40 Uhr kam es auf der K 48 Ortslage Lollschied zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 22-jährige Motorradfahrerin leicht verletzte. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein entgegenkommender dunkelblauer Dodge Durango auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Motorradfahrerin ausweichen musste. Hierbei kam diese ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 05:02

    POL-PDMT: Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

    Höchstenbach (ots) - In der Nacht vom 24. auf den 25.05.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Kontrollstelle in Höchstenbach an dortiger Tankstelle eingerichtet. Aufgrund umliegender Dorffeste wurden die Verkehrsteilnehmer vermehrt auf Alkohol am Steuer kontrolliert. Gegen 02 Uhr sollte sodann ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 17:07

    POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen nach Spiegelkollision

    Sankt Goarshausen (ots) - Am heutigen 24.05.2026 kam es gegen 15:30 Uhr in der Rheinstraße/B42 in St. Goarshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschuldigte Flüchtige habe laut Zeugen mit einem weißen Lastwagen den Spiegel eines geparkten PKW gestreift, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Lastwagen hielt nicht an um sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren