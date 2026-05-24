Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen nach Spiegelkollision

Sankt Goarshausen (ots)

Am heutigen 24.05.2026 kam es gegen 15:30 Uhr in der Rheinstraße/B42 in St. Goarshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschuldigte Flüchtige habe laut Zeugen mit einem weißen Lastwagen den Spiegel eines geparkten PKW gestreift, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Lastwagen hielt nicht an um sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen zu melden.

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