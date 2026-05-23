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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Welschneudorf (ots)

Am 20.05.2026 kam es gegen 19:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 327 zwischen den Ortschaften Welschneudorf und Oberelbert.

Der flüchtige Verkehrsunfallverursacher befuhr mit seinem schwarzen Limousine BMW die L327 in Fahrtrichtung Oberelbert. Hierbei geriet er derart auf die Gegenfahrbahn, dass eine entgegenkommende Fahrzeugführerin mit ihrem PKW stark abbremsen und ausweichen musste. Hierdurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten. Nur durch das schnelle und besonnene Eingreifen der Fahrzeugführerin konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Eine Berührung mit dem PKW des Verkehrsunfallverursachers konnte auch nur dadurch verhindert werden. Zeugen des Vorfalls bzw. der Fahrer des BMW werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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