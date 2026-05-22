PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Zimmerschied (ots)

Am Freitag, den 22.05.2026 gegen 19:10 Uhr, kam es auf der L 330 zwischen Zimmerschied und Welschneudorf zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Kradfahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand kam ein Kradfahrer in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins BWZK Koblenz verbracht, die Insassen des PKW wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Aktuell ist die Strecke für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr Nassau und Rettungsdienst sind vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
PHK Litty
Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 20:04

    POL-PDMT: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

    56203 Höhr-Grenzhausen, Schützenstraße (ots) - Höhr-Grenzhausen - Am Freitag, den 22.05.2025 gegen 14.00 Uhr wurde eine 85jährige Frau aus Höhr-Grenzhausen von einem Mann angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und ihr mitteilte, dass von ihrem Konto unberechtigte Abbuchungen erfolgt wären. Eine Bankmitarbeiterin müsse ihre EC-Karte überprüfen. Unmittelbar danach erschien eine Frau, die sich ebenfalls als ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:21

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L288

    Luckenbach (ots) - Am 22.05.2026 ereignete sich gegen 07:35 Uhr auf der L288 im Bereich der Einmündung Luckenbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die L288 aus Rosenheim kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Ein 63-jähriger Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit seinem PKW an der Einmündung Luckenbach auf die L288 aufzufahren. Dieser übersah die ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 23:06

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hellenhahn-Schellenberg (ots) - Hellenhahn-Schellenberg. Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich auf der B255, zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Höhn, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 37jähriger PKW-Fahrer befuhr die vorgenannte Strecke in Richtung Höhn und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte er seitlich mit dem anderen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren