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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

56203 Höhr-Grenzhausen, Schützenstraße (ots)

Höhr-Grenzhausen - Am Freitag, den 22.05.2025 gegen 14.00 Uhr wurde eine 85jährige Frau aus Höhr-Grenzhausen von einem Mann angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und ihr mitteilte, dass von ihrem Konto unberechtigte Abbuchungen erfolgt wären. Eine Bankmitarbeiterin müsse ihre EC-Karte überprüfen. Unmittelbar danach erschien eine Frau, die sich ebenfalls als Bankmitarbeiterin ausgab an der Haustür, um die EC-Karte zu überprüfen. Nach Aushändigung der EC-Karte gab die Frau an, dass die Karte beschädigt sei und sie die Karte zur Bank mitnehmen müsse. Gegen 14.30 Uhr wurde dann mit der EC-Karte in den Westerwaldarkaden Geld abgehoben. Die Frau wird beschrieben als: schlank, lange dunkle Haare, deutscher Phänotyp, ca. 25-30 Jahre alt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624 - 9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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