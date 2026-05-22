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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L288

Luckenbach (ots)

Am 22.05.2026 ereignete sich gegen 07:35 Uhr auf der L288 im Bereich der Einmündung Luckenbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die L288 aus Rosenheim kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Ein 63-jähriger Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit seinem PKW an der Einmündung Luckenbach auf die L288 aufzufahren. Dieser übersah die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin und fuhr auf, wodurch die beiden Fahrzeuge folglich kollidierten. Die 20-jährige Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt einem naheliegenden Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. Der 63-jährige Unfallverursache blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die L288 war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsmaßnahmen für circa zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei Hachenburg war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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