Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Hellenhahn-Schellenberg. Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich auf der B255, zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Höhn, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 37jähriger PKW-Fahrer befuhr die vorgenannte Strecke in Richtung Höhn und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte er seitlich mit dem anderen PKW, wodurch dieser zunächst nach rechts gegen die Schutzplanke stieß. Hierdurch verlor der 24jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der 24jährige PKW-Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

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